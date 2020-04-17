祥富水產昨（16日）突然向員於LINE群組發訊，宣布今（17日）起結束營業。（受訪者提供）

祥富水產於1月時公告年終因過年提早因此需延後發放。（受訪者提供）

祥富水產於2月時公告因疫情影響，春酒將取消。（受訪者提供）

祥富水產於2月時公告因疫情影響，需籌備資金支應長期虧損，年終再次被拖久至今。（受訪者提供）

台灣首創火鍋超市餐廳的「祥富水產」昨（16日）突然向員工及進駐的百貨通路發訊，宣布今（17日）起結束營業，而在晚上9點多時傳給員工的訊息中，就有看到內容提及「因疫情影響，公司不堪長期虧損」的消息，但祥富水產的員工受訪時就大喊一切都是藉口，因集團早於1月時就以今年年節提早了為藉口，讓年終也一拖再拖，到本月直接宣告倒閉，讓其與店內10多名職員也將於今日至勞工局申訴。

而在昨天爆出倒閉訊息的同時，受訪員工就透露因連廠商都找不到祥富水產的會計，而且更積久廠商多月的貨款，但卻仍然討不到錢及總經理眾人，「晚上9點多的時候就有廠商來收回貨物，新光三越也臨時接到通知來扣押所有物品，基本上只有總經理、副總、副總老婆及兒子知道消息！」，而主管們更說他們幾個已經消失2、3天，也讓仍未收到年終、3月及4月薪水的員工們相當不知所措。

受訪員工也表示，其實就於1月的時候就覺得有徵兆，因為當時就收到公司內部公告，因過年提前了1個月，因此公司需要結算薪資及國稅局的年度結算，所以無法發放年終，而在2月時也發出通告因疫情緣故而停辦春酒，以及需籌備資金支應長期虧損，因此也將延後發放。

「那時候在2月底的3天前才臨時通知全台品牌分店許多人資遣、留職停薪，再來又說因開設新品牌資金問題，所以年終也再將延後，4月初說疫情補助沒下來，所以預支薪水也取消，就一直到現在了。」，如今卻傳出「因疫情影響，公司不堪長期虧損」而倒閉的消息，而且也兒戲的在LINE群組中通知說「明天不用來了」，讓受訪員工與店內眾人決定今將去勞工局正式申訴。

(中時 )