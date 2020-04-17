Netflix原創電影《虎尾》由金馬影后楊貴媚、金馬獎最佳新人李鴻其，搭檔演出母子，傳遞一段長達70年、橫跨台美的家庭故事。《虎尾》由榮獲艾美獎的台裔美籍編劇楊維榕（Alan Yang）編導，他睽違台灣20年後，有次返台旅遊獲得創作靈感，而以家鄉雲林「虎尾」為名寫出動人的篇章。

好萊塢金牌編劇楊維榕曾以《不才專家》奪得艾美獎喜劇類最佳劇本獎，他雖然目前定居美國，但其實是個不折不扣的台灣人，在雲林虎尾長大。

《虎尾》的編導楊維榕以自己睽違20年的返台感受，改編成此片。（圖／Netflix提供）

楊維榕之前在推特發文表示：「自從七歲參加完祖父的喪禮後，我已經超過二十年沒有回到故鄉台灣。這段期間我曾否定自己的亞裔身分，直到長大後與父親再度返台，父親述說了自己的故事，讓我想要與全世界分享。」

從此，楊維榕開始密切來往台美兩地，並且學習中文，努力熟悉關於故鄉的一切，最終拍成《虎尾》，故事從描繪五○年代純樸的台灣鄉村，到繁華的當代紐約都會，橫跨將近七十年的歲月，道出台美兩地的時代更迭。

馬泰與高凌風之女葛曉潔，在片中詮釋父女從誤解到和解的歷程。（圖／Netflix提供）

楊貴媚和李鴻其在片中飾演一對無話不談的母子，兩人原本一起在工廠工作，然而李鴻其為了追逐夢想，決定離開台灣飛往美國發展。其中一場行前送別橋段，故作堅強的楊貴媚，雖然沒有流下一滴淚，眼神卻透露滿滿的不捨，讓人深刻感受到身為人母的哀傷。

除了獲獎無數的金馬影后陳沖也驚喜現身片中，飾演李鴻其的初戀情人，卡司陣容還包括高凌風之女葛曉潔、《摩天大樓》男星馬泰（Tzi Ma）與潘麗麗、陳慕義，以及第四屆《超級星光大道》冠軍的方宥心等。可說是眾星雲集，相當有看頭！

《虎尾》上映日期：4月10日

《虎尾》電影海報（圖／Netflix提供）

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(中時電子報)