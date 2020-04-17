居禮夫人無疑是史上最具影響力的女性科學家，其成就間接塑造了二十世紀的科技演進。雖然這位女科學家的事蹟勵志味極濃，但若作為一部電影劇本，只是歌功頌德難免無味，如何從她的生命中看見貼近凡人的片刻，成為《居禮夫人：放射永恆》編導的最大考驗。

科學史只記載居禮夫人獲得兩屆諾貝爾獎的榮耀，卻沒有告訴我們當時原先只打算獎勵她的科學家夫婿。在本片中，觀者得以了解，若非這場婚姻，居禮夫人（羅莎蒙派克飾）將無緣放手投入她的研究工作，甚至無法名正言順地獲得教職。本片導演瑪嘉莎塔碧曾以《茉莉人生》名揚國際，來自伊朗的她，比誰都清楚這種對女性的貶抑與壓迫。

除了科學研究橋段，本片也呈現許多居禮夫人的感情生活，令觀者得以窺見她不同的面向。（圖／CATCHPLAY提供）

此外，在編導眼中，居禮夫人不僅是科學界先鋒，更是捍衛女性情慾自主的先行者。電影破除了她的聖人神話，直白描繪了她與已婚學生的一段情史，即便這段感情差點讓她在巴黎聲名全毀。就許多層面來看，本片沒有隱惡揚善的企圖，而是致力呈現居禮夫人的人性面向，同時穿插廣島原爆等看似與故事主線無關的情節，實為引證其研究對人類文明的影響。

無論是敘事上的靈光，抑或對舊社會女性的刻畫，都令人在在感受到編導讓古今得以對話的意圖，而羅莎蒙派克的精湛詮釋也值得一座奧斯卡提名。從各個角度來看，本片都是一部野心之作。

《居禮夫人：放射永恆》上映日期：4月17日

《居禮夫人：放射永恆》電影海報（圖／CATCHPLAY提供）

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(中時電子報)