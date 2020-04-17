新冠疫情除了讓愈來愈多人得在家工作，也讓不少學校得採取遠距教學。由於國立臺灣師範大學有二位學生確診新冠肺炎，導致該校各系所從四月六日至十七日，都採取遠距授課。

事實上，為了讓偏鄉學童能享有均等的教育機會，台灣民間早在數年前就開始架設遠距教學平台；教育部要讓老師充分了解學生的弱項「因材施教」，也在二○一八年開始布建遠距教學平台「因材網」，這次面對來勢洶洶的新冠肺炎，讓持續擴大建置的「因材網」發揮不少作用。

教育部指出，除了「因材網」，台灣目前還有其他更成熟的遠距教學平台，例如「均一教育平台」、「PaGamO線上教育平台」；而各縣市政府也都有相對應的線上教學平台，例如老師可以透過台北市政府的「酷課雲」平台，找到適合學生的教材，進行有效的線上教學。

經本刊調查，疫情爆發後，大部分的高中、國中和小學就開始部署遠距教學，不少老師原本都努力學習使用操作簡單的「ZOOM」（視訊會議軟體），不料日前ZOOM爆出資安疑慮，教育部四月七日全面要求全國各級學校禁止使用ZOOM，讓許多老師抱怨一切努力都白費了。

對此，教育部建議，諸如Google Meet、Teams和Cisco WebEX等視訊會議軟體，操作概念及功能都和ZOOM相似，「轉換軟體雖然很痛苦，但能一勞永逸。」

其實，不只老師得適應遠距教學，連家長也相當頭痛，一名家有二位小學生的陳爸爸表示，家裡原本僅有一台平板、一台電腦，但自己平常上班也要用電腦，若學校採遠距教學，還得花錢添購設備，「對小康家庭而言，也是一個不小的負擔。」

此外，陳爸爸質疑，「在家上課根本不知道小朋友會不會專心，或者是打開軟體就縮小視窗玩電動？」對此，教育部表示，這部分可藉由老師設計即時互動教程，或者線上觀察學童的神色即時提問，就能避免家長擔憂的情況發生。

國立屏東大學從4月8日起，實施為期一周的遠距教學，學生在宿舍內，同步進行線上授課。（圖／報系資料庫）

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(中時電子報)