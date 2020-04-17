清明連假後，中央疫情指揮中心呼籲各流行企業，盡量讓員工在家上班，以降低大規模人員染疫的可能性。本刊調查，包括104資訊科技、Google台灣辦公室、LINE和蝦皮購物台灣分公司，皆已開啟「WFH」模式（在家上班，WorkFrom Home），而企業主為維持辦公效率，又不增加員工負擔，大多選擇撒銀彈升級員工在家所需的軟硬體！

身為台灣第一家股票上市的網際網路公司，104資訊科技成立的初衷就是「在網路上幫全台灣人找工作」；因此，這家公司非常重視友善的職場環境，面對新冠疫情蔓延，已於三月中旬演練「分流上班」，並在清明連假結束的第一個上班日（4/6）正式實施。

申請行動話務、VPN連網 員工零負擔

4月6日當天，本刊記者前往位於新北市新店區的104公司實地採訪，發現整層辦公室看起來空蕩蕩，其中一個辦公區的走道兩側，原本各有十個座位，如今卻只有兩個人上班，而每個座位都有隔板「保安全」。有個員工開玩笑說：「一早來上班時，看到隔壁座位沒有人還滿安心的。」抬頭一看，天花板還裝設了空氣清淨機和紫外線消毒燈，這都是農曆年後針對防疫而添購的硬體設備，總計費用支出達370萬元。

整個104辦公室空蕩蕩的，只有一半的員工進公司上班，另一半則在家上班。（圖／王永泰攝）

辦公室內的紫外線消毒燈，在完全無人時才會啟動。（圖／104提供）

104人力資源處資深經理林書伃解釋，「分流上班」就是把全公司員工分成A、B兩組；A組在家上班，B組則必須進公司，隔周再進行交換。「分組原則是拆開同部門且工作性質相近的同事。」

為了實施「分流上班」，104先前已事先部署架設員工在家所需的網路頻寬、虛擬私人網路（VPN）設備等；例如VPN網路流量就升級到1OOOMB，架設費用高達100萬元。此外，還配發筆電給需要的員工，方便他們在家工作。「我們有很多客服人員需要大量外撥或接聽電話，因此幫這些員工申請行動話務方案，就是把公司電話轉接到他們的手機上，如此一來，就不會增加員工的電信費用。」林書伃說。

104人力資源處資深經理林書伃表示，該公司已從清明連假後，開始實施A、B組分流上班制度。（圖／王永泰攝）

已在家上班好幾天的員工Vanessa認為，居家辦公可省去通勤時間，也不用擔心搭乘大眾交通工具無法保持安全距離，還可以減少口罩耗損。「但是，家裡網路速度沒有公司快，和同事視訊連線有時會頓頓的，不過這兩天已有所改善。」

104員工Vanessa認為，在家上班不用出門人擠人，還可以節省口罩。（圖／104提供）

Google補貼近萬元 員工升級軟硬體

這場疫情影響的層面是五大洲，乃至整個世界，像Google這種跨國公司也展開「世紀戰疫」。由於Google台灣辦公室早已謝絕訪客，記者只好使用「Google Meet」（視訊會議軟體）App，採訪Google資深公關總監張聿嵐。

在家上班（WFH）是Google的企業文化之一，這樣的工作模式已十分普遍。（圖／Google提供）

Google台灣從3月18日和所有亞太區分公司一同進入「WFH」的建議行列，不過，想要到公司上班的員工仍可自由進出辦公室。「有些國家的大城市已經封城或是下達禁足令，我有很多國外同事連家門都出不了，更別提要到公司上班了。」已經居家辦公多日的張聿嵐（Lan）如此表示。

由於大量員工選擇WFH，有些人必須添購耳機、升級網速等等。Google台灣因此提供每人300美元（約新台幣9,000元）的設備補助金，有需要的員工都能申請。

「我覺得在家上班這項措施在疫情前後，並沒有太大差異，因為WFH在Google已行之有年，這是Google很重要的企業文化。」「疫情爆發之前，我就經常在家上班；只要能完成工作，跟同事們保持聯繫，不管人在哪都可以。」Lan強調。

張聿嵐認為，疫情對Google台灣員工的衝擊比較小，「因為台灣學校仍然是開放的。我有兩個小孩，每天都正常上學；但我國外同事們的小孩不能去上學，因此必須在家一邊工作、一邊顧小孩。」Lan也笑著透露WFH可能會帶來的困擾，「有一些年輕同事和父母住在一起，他們開始進行視訊會議時，長輩就會來敲門詢問：『你到底在幹什麼？』。」諸如此類的「親情關心」，讓年輕同事不堪其擾。

因此到底適不適合在家上班？由於每間公司的制度不同，每個人的工作性質也有差異，再加上員工家庭成員的生活型態，這些都牽涉到在家上班的便利性，需要一一去克服。

除了Google和104人力銀行兩家公司，其他科技業也陸續啟動或開始演練居家上班。像LINE台灣表示，他們近來正加強演練居家辦公流程，從每周一天擴大到每周二至三天。在家上班的員工若要與公司同事溝通，就開啟LINE群組語音通話或群組視訊通話。

總部設在新加坡的「蝦皮購物」，為了配合台灣政府的防疫措施，已於三月中啟動分梯次的WFH演習，公司會配發電腦給員工使用，透過通訊軟體及App串接電話分機等工作輔具來進行會議，當然教育訓練也改由線上直播。

商平台—蝦皮購物已於三月中旬，啟動在家辦公的演習，員工們使用公司配發的筆電在家工作。（圖／蝦皮提供）

另一電商平台Yahoo奇摩也表示，該公司持續強化防疫措施以保障員工的健康與安全；且依循Verizon Media總公司的全球規範，鼓勵員工在工作內容允許的情況下，繼續維持在家工作直到總部評估疫情狀況許可，並確保業務營運如常進行。

線上出勤系統 有夠夯

針對愈來愈多企業採取異地工作或居家辦公，104人資學院資深副總花梓馨表示，「如何管理假勤和打卡」近來詢問度特別高，比去年同期增加23%。

針對線上打卡假勤系統，104提供2個版本，其一是中大型企業使用的「eHRMS」，整套系統售價新台幣30萬元至70萬元，出勤資料會存放在各企業的伺服器。另一種則是適合中小型企業的「企業大師」，員工除了可用手機定位打卡，也能線上請假、申請加班等，主管收到表單後，便能直接進行簽核動作。「企業大師」依照使用人數收費，每人每月收費40元至60元；出勤資料則會存放在雲端，這是與「eHRMS」最大的差別。

針對中大型企業所提供的「eHRMS」線上打卡假勤系統，整套售價30萬至70萬元不等。（圖／王永泰攝）

另一個「企業大師」為手機版打卡App，適用於中小企業。（圖／王永泰翻攝）

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(中時電子報)