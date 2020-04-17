之前Zoom雲端視訊會議服務因爆出資安問題被美國各級學校停用，我國教育部也將Zoom列入「不應使用資安疑慮產品」，並推薦6套軟體給學校做遠距教學用，包括CyberLink U Meeting、Microsoft Teams、Cisco WebEx、Adobe Connect、Google Meet、Jitsi Meet等等。

網頁版Google Meet視訊會議軟體可在線上開啟各種雲端表單，並顯示在所有人的主畫面上進行討論。（圖／翻攝畫面）

在這些視訊軟體中，尤以GoogleMeet（原名：Google Hangouts Meet）被廣泛運用。因為它只要擁有一個Google帳號，就能免費使用來聯繫溝通。除了有手機版外，Google Meet也有電腦網頁版。發起會議的使用者只要提出邀請，把連結發給與會者，大家點選連結就可進入會議展開對談，並共享雲端硬碟資料、分享簡報，也可在視訊會議中開啟各種雲端表單、線上編輯文件。此外，透過Google Meet，也可錄製會議過程，存放在Google雲端硬碟，分享給無法參與會議的相關人員，讓他們掌握工作進度。

手機版「Google Meet」App在Google Play軟體商店和蘋果App Store皆可下載。（圖／翻攝畫面）

此外，Google另有提供給企業或教育機構使用的GSuite（企業協作和作業應用軟體）。它有多種版本，例如「GSuite 教育版」免費開放給符合資格的教育機構或學校使用，「G Suite Enterprise教育版」則針對大型教育機構推出，使用者每人每月需支付4美元（約台幣120元）。

專門提供企業使用的GSuite則又細分為Basic、Business、Enterprise三種版本，可讓員工在家辦公使用。「G Suite Basic」每人每月付費5.4美元（約台幣162元）；「G Suite Business」每人每月需付10.8美元（約台幣324元）；至於功能較高階的「G Suite Enterprise」，每人每月得支付25美元（約台幣750元）。且Google在近期宣布，只要購買Google G Suite的機構，至9月30日前均可免費使用「GoogleMeet」（視訊會議軟體）的進階功能，包含支援更大型的視訊會議、提供直播功能以及錄製會議功能等等。

而微軟Teams是一個通訊和協作軟體，與G Suite功能類似；包括聊天、視訊會議、 文件儲存/協作以及Office 365等功能全都在同一個軟體完成。它也可以在線上會議時分享PowerPoint簡報。Teams同樣也有網頁版和手機版App，比較特別的是，通常在家上班的同事，有時不喜歡讓別人看見自己家太亂，或是有家人走來走去的畫面，這時就可以使用Teams的「糢糊背景」功能，來避免讓家人「曝光」。

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(中時電子報)