【在家上班3】四大會議軟體比一比 疫情中這2個軟體會議時間沒限制 08:362020/04/17 中時電子報 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 微軟「Teams」是跨裝置的軟體服務，包括手機、電腦、平板等皆可加入視訊會議，並且在遠端共享桌面檔案。（圖／王永泰翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在新冠肺炎期間，許多公司都開始進行分組上班等防疫措施，而遠端會議軟體也隨之崛起，其中操作簡單的「ZOOM」卻爆出資安疑慮，讓許多政府機關宣布禁用。 本刊整理4個常用的遠端會議軟體，從人數上限、會議時間限制以及特殊功能等進行比較，列表如下 更多 CTWANT 報導 【停課不停學】教部設「因材網」 民間教育平台更成熟 【在家上班1】這些科技業撒銀彈 員工WFH軟硬體升級笑呵呵 (中時電子報) #會議軟體 #會議時 #許多 #遠端 #在家上班 也許您會感興趣 推薦閱讀 斷頭騎士街頭現蹤？仔細看反笑歪 08:112020/04/13 日常 《類股》NB／PC 3月營收月增長動能最HIGH 遠端辦公、教學需求唱旺Q2 13:412020/04/13 財經 新竹市居家辦公試辦近500人遠端演練公務 15:312020/04/13 生活 《電腦設備》宏正4月處分信驊利益6.65億元 貢獻EPS達5.56元 09:262020/04/15 財經 力挺遠距辦公 國產team＋企業標準版免費再升級視訊服務 15:382020/04/15 科技 俄羅斯人不愛在家上班：會變胖 20:572020/04/15 國際 互動資通 搶賺遠端辦公商機 04:102020/04/16 產業．科技 上季北美PC市占激增 宏碁本季營運 有望回穩 04:102020/04/16 產業．科技 權證星光大道－台新證券 華邦電 DRAM需求暢旺 04:102020/04/16 證券．權證 防疫在家上班上課 筆電輕選擇 04:102020/04/16 產業特刊 科技熱門新聞 設定一次 一支手機輕鬆幫全家人網購口罩 - 科技 遠傳／蝦皮購物宣布新iPhone SE預購活動 這招狂省3800元 - 科技 台灣之星開放新iPhone SE預約 全額預購599方案手機0元 - 科技 【在家上班1】這些科技業撒銀彈 員工WFH軟硬體升級笑呵呵 - 科技 【在家上班2】你不一定要用Zoom 這些居家辦公軟體超級夯 - 科技 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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