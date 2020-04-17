在新冠肺炎期間，許多公司都開始進行分組上班等防疫措施，而遠端會議軟體也隨之崛起，其中操作簡單的「ZOOM」卻爆出資安疑慮，讓許多政府機關宣布禁用。

本刊整理4個常用的遠端會議軟體，從人數上限、會議時間限制以及特殊功能等進行比較，列表如下

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(中時電子報)