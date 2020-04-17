憑著BL劇《HIStory3-圈套》（《圈套》）暴紅的卞慶華，藏在溫暖笑容下的，是苦練多時的結實肌肉。這股超強反差，讓他成功圈粉男男女女，甚至歐洲、非洲人都被他電到，魅力著實驚人。

卞慶華曾為了拍戲練就一身肌肉，也讓他養成運動習慣。（圖／翻攝自卞慶華臉書）

國立海洋大學食品科學系畢業的卞慶華，當年是奉老爸之命就學。為了達成當演員的夢想，他毛遂自薦到電影公司打工，從事幕後工作，退伍後才正式拍了人生第一部戲，「當時就夢想成為演員，因為學校在基隆，打工打到大學讀了五年，每天開車到台北工作，喜歡（拍戲時）大家一起撞擊出一個東西的氛圍，不像我讀的科系，每天都關在實驗室，要背一堆化學公式……。」

穿衣服 也療癒

不想過單調人生，卞慶華讀完大學，違背老爸「去當公務員」的指令，表演觸角從廣告、電影到電視，逐漸闖出知名度，「我滿喜歡這個工作，之前一直拍廣告覺得沒有代表作，有想過乾脆到幕後工作，直到《圈套》記者會那天，看到台下是滿的，大家拿著手機相機一直拍，那時戲都還沒播，但真的有種當明星的感覺。」

與吳承洋等人合拍BL劇《HIStory3-圈套》，讓卞慶華圈粉無數。（圖／CME提供）

《圈套》播出後，卞慶華的知名度從台灣延伸到海外，見面會場場爆滿，甚至有來自肯亞、智利和巴基斯坦的粉絲。粉絲寫給卞慶華的信，除了盛讚他笑容溫暖，甚至看到他幫同劇演員穿衣服的畫面，都覺得很療癒，卞慶華笑說：「有些小小的舉動能幫助到他們，讓他們又有活力了……我也不知道為什麼。」

一運動 心就開

每天都要健身的卞慶華，去外地拍戲也不忘上健身房報到。（圖／翻攝自卞慶華臉書）

雙子座的卞慶華，透露自己私下比較溫暖正向，拍完《圈套》後卻一度陷入恐慌，除了擔心新戲播出的反應，也怕之後沒有好戲可拍，自己糾結了老半天。還好《圈套》的反應極佳，他又回到陽光的那一面，「這段糾結的過程其實是種阻力，只能盡量不要想，去運動、騎腳踏車，我只要運動完就會變得很開朗。」

聊到運動就眉飛色舞的卞慶華，曾為了電影《玩命貼圖》的一幕鏡頭，把自己操成魔鬼筋肉人。現在即使拍戲，也維持每天運動一到二小時，體脂肪最低只有九％，「拍完電影後，運動已變成一個習慣，就像吃飯、睡覺一樣，之前到大陸拍戲也會去健身房。」他希望練得像李小龍一樣，精瘦但肌肉線條分明，配上那張萌臉，根本就是個反差暖男。

去年6月卞慶華舉辦生日派對，師姐蜜雪薇琪前來站台並合唱〈小酒窩〉。（圖／唱戲娛樂提供）

反差暖男 卞慶華

生日：1991年6月19日

身高：180公分

體重：70公斤

電影作品：

2017年《大釣哥》

2018年《布局》

2019年《玩命貼圖》

電視作品：

2016年《今晚，你想點什麼？》

2017年《城市情歌》

2019年《HIStory3-圈套》

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(中時電子報)