小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（17日）新聞重點。

【1】蔡強調台灣需要完整參與權

針對世界衛生組織（WHO）提出13點聲明宣稱與台灣已保持交流，蔡英文總統昨天表示，這13點說明正說明了台灣的參與並不完整，而是依情況、情勢、個案來決定我們可不可以參與，「這些都不是我們應該受到的待遇」，我們應該要得到的是完整的參與權。

【2】爆乳荷官陪賭 3個月撈3千萬

以李姓男子為首的網路賭博集團，在台中市租屋設置簽賭機房，設計開發博奕遊戲，雇請外籍的爆乳女荷官，上網與賭客線上對賭。刑事警察局日前循線破獲機房，查出從年初迄今，該集團旗下網站收注金額高達3802億元，海撈3000萬。訊後將李等52嫌送辦，李30萬交保。

【3】境外移入升高 黑龍江繃緊神經

大陸新冠疫情仍反復，15日新增確診病例46例，其中34例境外輸入，12例為本土病例（廣東5例，黑龍江4例，北京3例），是3月18日首度宣布境內單日零確診以來最高。影響所及，大陸各地又開始收緊防疫管控，並嚴責失職官員。

【4】不只觀光業受創 製造業也被迫減班休息！斷鏈衝擊浮現 1.5萬人放無薪假

勞動部最新統計顯示，台灣放無薪假人數直逼1.5萬人，最令人意外的是，申請放無薪假的業別公司，已由住宿及餐飲，擴及至製造業，其中新竹科學園區實施無薪假的人數較上周暴增10倍，對此，勞動部認為，這代表疫情影響下製造業斷鏈的衝擊已浮現。

【5】柯佳嬿修杰楷太熟 抗拒上戲玩親親

柯佳嬿、修杰楷主演的新戲《愛的詐欺犯》17、18日在中視、中天娛樂台播出，柯佳嬿回憶最深刻的一場戲，是在樓梯間邊吃便當邊哭，「好像是第一次碰到，從我打開便當開始，吃幾口之後哭出來。又要吃東西又要顧情緒跟表演，而且是一鏡到底。」身為一個演員，柯佳嬿認為，只要是劇中角色狀態呈現是符合角色的行為，即使是要做出比中指的動作，她都不覺得尷尬：「對我而言這就是表演這件事的魅力。」

(中時電子報)