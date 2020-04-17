在新冠肺炎疫情仍在蔓延之際，美國總統川普周四公開了三階段重新開放綱領，宣布在某些條件下，餐廳，電影院和大型運動場館可以重新開放。

(中時電子報)

#武漢肺炎 #新冠肺炎 #全球 #川普 #美國 #開放 #重新 #綱領 #計畫