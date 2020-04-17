金管會鑒於新冠肺炎疫情造成全球金融市場短期劇烈波動，造成期貨信託基金淨值異常波動，衡酌保護投資人權益，宣布同意期貨公會建議的暫時性豁免規定，若期貨信託基金淨值波動符合2條件，經核准後可不受下市清算門檻限制，適用期限至9月30日。

國際油價暴跌，致使「元大原油正2期貨ETF」可能達到「近3個營業日基金平均單位淨值較最初單位淨值累積跌幅達90％」的清算標準。金管會3月19日宣布修正清算標準，將上述基金淨值評估期間規範拉長至「最近30個營業日」。

考量近來全球經濟金融受新冠肺炎疫情影響發生短期劇烈波動，致使基金淨值異常波動，金管會衡酌疫情影響國際金融市場發展情勢及投資人權益保護，已同意期貨公會建議的暫時性豁免規定，明定通案適用的豁免標準。

證期局副局長張振山表示，期貨信託基金若在申請日前1日基金單位淨值高於0.5元，且基金單位淨值近10個營業日，曾發生6日或30日單位淨值變動率，超過過去3年變動率2.33倍標準差狀況，可向金管會申請至9月30日前不受清算門檻限制。

為利於投資人瞭解期貨信託基金淨值波動情形，金管會指出，各期貨信託業者在9月30日前，應在公司網站揭示所管期貨信託基金最近營業日的6日及30日淨值變動率等資料，投資人可至公司網站瞭解相關資訊，以進行適當的投資判斷。

(時報資訊)