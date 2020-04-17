受新冠肺炎疫情影響，原定於三月初開幕的大陸全國兩會（人大、政協會議）時間延後。香港《星島日報》報導，由於大陸已經基本控制疫情，中央初步拍板兩會在五月下旬舉行，會期不超過10天，將是史上會期最短的兩會。據消息透露，因應疫情對大陸經濟社會的衝擊，《政府工作報告》草案稿也將作出重大調整。

隨著武漢於4月8日解封，標誌大陸疫情取得階段性成果。最新官方數據顯示，15日，大陸新增確診病例46例，新增無症狀感染者64例。先前因疫情影響，部分地方兩會延後，近日浙江省溫州市公布將於4月21日舉行兩會，杭州亦宣布4月下旬舉行兩會。

兩會被視為大陸一年一度的政治大事。報導稱，官方希望在上半年召開，傳達走出疫情陰霾，加快復工復產的正面訊息。香港全國人大常委譚耀宗透露，全國人大常委會已定於本月26至29日召開會議，他將在香港通過視訊會議，相信會議將決定「兩會」的會期，預料最快要在5月中下旬才會召開。

報導稱，兩會預料在5月下旬舉行，但為了「安全起見」，將縮短會期。率先召開的政協會議可望在21日開幕，27日閉幕。人大會議可能在23日開幕，30日左右閉幕，會期總共不超過10天。一般全國兩會會期都長達14天左右，這將是史上會期最短的兩會。

除了縮短會期，進京的全國人大代表、政協委員，在啟程之前都須接受檢疫，兩會期間也將取消招待宴會。除了總理、人大委員長、政協主席發表報告，一些部門的工作報告改為派發。今年也將限制記者採訪人數，尤其是地方的隨團記者，記者會大幅減少。此前，為了保障首都安全，北京實施嚴格的防疫措施，入京者需要接受14天的集中隔離，為了嚴防境外持續「倒灌」，國際航班禁直飛北京。

今年的「兩會」是中共建政以來首度因公共衞生事件延期。報導稱，本來總理的政府工作報告（草案）起草工作在年初已經接近尾聲，但由於經濟受疫情衝擊，包括設定經濟目標、失業率、經濟政策、財政預算等等，都須推倒重來，目前國務院研究室人員正在做最後的努力。

大陸國家主席習近平近期多次講話，承認疫情已經對宏觀經濟運行產生影響，但強調要努力完成全年經濟社會發展目標任務，包括全部脫貧必須如期實現。分析認為，要完成「全面建成小康社會」任務，今年GDP增長必須保持在5.6％左右。

上月召開的中央政治局會議首次對擴大財政赤字率鬆口，並提出發行特別國債，據信政府工作報告將具體提出刺激經濟、扶助企業、擴大失業保險覆蓋範圍等措施。

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(中時 )