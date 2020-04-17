儘管全球經濟受到疫情影響，呈現經濟成長前景不明現象，全球第二大高科技通路集團聯強(2347)仍樂觀預期，IT產品需求只會遞延不會消失，且看好大數據、物聯網（IOT）與雲端應用等新應用即將引爆的市場需求，決定逆勢擴大招募優秀人才，預計將釋出150個職缺，向有志於全球營運管理與通路產業的菁英招手。

聯強國際是國內少數有能力進行全球營運的公司，2019年集團獲利創歷史次高達68.2億元，海外營收占八成以上。聯強自成立初期即開始數位化，近五年更看好AI智能預測與大數據運用，將進一步推升系統的運用效能，每年投入7億元將營運ERP系統進一步的細緻化；第七代智能營運系統於去年開發完成，有利於未來新商機的拓展。

聯強集團總裁杜書伍對集團未來五年的發展深具信心，這次總計招募職缺超過150人，除了將擴大招募集團總部七大品管室（營銷管理、運籌、財務、風險、人資、商務、技術服務）及軟體研發中心工程師，強化海內外事業經營管理分析與機制建立之外，亦將大力招募資訊、通訊、元組件等事業單位的產品經理、業務拓展人才，搶攻各通路商機。

(時報資訊)