政府因應新冠肺炎疫情衝擊，針對月營業額未達20萬元、未開立統一發票的小攤販及商家，提出最高申貸50萬元、年利率僅1％的小額紓困貸款，並改採簡易式信用評分表徵授信，銀行最快可在3天內撥款，初估約有85％、約42.5萬人可望受惠。

行政院政委龔明鑫16日邀集金管會主委顧立雄、財政部次長吳自心、勞動部次長林明裕，召開紓困振興方案「個人紓困措施」記者會，針對未開立發票的小額營業人，提出50萬元額度可快速核貸方案，希望滿足企業與個人紓困需求。

顧立雄指出，為加速對小規模營業人紓困貸款核貸效率，此方案將推動改採簡易式信用評分表徵授信，使小規模營業人不需提出繁複申請文件，以達快速核貸目的，貸款資金以央行轉融通方案支應，申請期限至2021年3月27日止。

銀行局副局長莊琇媛表示，針對小規模營業人申請小額貸款的簡易式評分表，主要考慮事業設立期間、負責人從事業務時間、負責人聯徵中心資料、負責人擔保情形、目前營業狀況等5項因素。若評估達一定分數以上、送信保基金亦核准，即可提供十足擔保。

為鼓勵銀行對中小企業紓困，針對央行提供2000億元給銀行辦理中小企業貸款方案，金管會首度允許調降備抵呆帳提列比率、由原先的1％降至0.5％。莊琇媛表示，主要考量央行提供額度及範圍限制，優惠適用期限為1年。

(時報資訊)