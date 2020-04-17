金管會公布國銀辦理新冠肺炎疫情紓困振興貸款最新狀況，截至4月15日，國銀辦理配合辦理各項紓困貸款受理件數已達2萬258件，申請額度計2511億元，已核准1萬3463件、核准額度共1305億元，件數及金額核准比率分別為67％、52％。

其中，公股行庫合計受理8670件、申請額度1586.78億元，已核准5921件、核准金額809.28億元，核准比率分別為68％、51％。民營銀行合計受理1萬1588件、申請額度924.21億元，已核准7542件、核准金額495.4億元，核准比率分別為65％、54％。

金管會表示，除了執行各部會的企業紓困振興貸款措施外，針對企業貸款部分，則督導銀行公會配合提供強化紓困振興貸款措施，防止金融機構雨天收傘，貸款本金可展延至2021年12月底。

個人貸款方面，針對因受疫情影響還款有困難者，金管會督導銀行業提出相關協處措施，包含本金或利息可申請展延3～6個月，展延期間免收違約金及遲延利息等。緩繳及展延期間，在清償期未屆情況下，不會發生有繳款遲延信用紀錄情形，不影響信用紀錄。

金管會也加速銀行受理紓困振興貸款案件時效，舊貸款展延原則上可在2周內完成，額度500萬元以下的新貸案件，原則上以營運資金貸款10個工作日核貸、振興貸款15個工作日核貸，額度在100萬元以下的新貸案件，則以7個工作天內核貸為原則。

同時，金管會協調銀行反映央行降息措施，目前民營銀行除降息0.25％外，對於受疫情影響的個人，共有20家對自用住宅貸款降息0.5％，針對信用卡、信貸及車貸等住宅貸款以外的消費性貸款，亦有19家降息0.75％。

(時報資訊)