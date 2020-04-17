美國總統川普痛批世界衛生組織（WHO），而共和黨議員周四支持他的看法。其中17名議員甚至建議，將金援資金扣在手中，直到世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）辭職為止。還有些議員要求，對WHO如何處理新冠肺炎疫情進行國際調查。

(中時電子報)