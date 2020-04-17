在竹科擔任作業員的一名張姓婦人，結婚27年來，與丈夫小孩等一家四口，長年睡在只有3坪大臥室，丈夫陳男因指控她上輩子踩破陳家祖先的骨灰罈，所以這輩子要還債，不但恐嚇要將她「剁、剁、剁」；還故意讓她每天從清晨5點開始，走2小時的路到竹科上班。張婦隱忍多年，最終訴請離婚，法官審理後，最後判准她休夫。

據《自由時報》報導，當年透過鄰居介紹而結識陳男的張姓婦人，兩人婚後生下一子一女，但一家四口長年只能擠在3坪大的臥室睡覺，因為空間不足，她甚至長期只能側睡，無法仰睡。丈夫陳男常恐嚇她，上輩子她因為踩破陳家祖先的骨灰罈，這輩子才會嫁給他還債，要她認命點，否則哪天他不爽，就要像社會新聞那樣，把她「剁、剁、剁」。

張婦並指控，先生後來無法行夫妻之實，常拿假陽具性虐待她；在竹科當作業員的她，有時稍微晚下班，還會被丈夫誤會搞外遇。後來老公氣起來，就不載她上班，故意讓她從清晨5點開始，每天走2個小時的路到竹科上班。現在她看兒女已長大成人，覺得「任務已完成」，決定訴請休夫離婚。

法官調查，張婦這十多年來認真工作，卻被丈夫懷疑外遇；長年側睡在狹小空間，先生都不積極處理，消磨夫妻感情，且陳男拒絕載送妻子上班，故意讓妻子每日徒步兩小時工作，雙方婚姻互動負面居多，足以動搖婚姻基礎，因此判准離婚，讓張婦得以休夫。

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(中時電子報)