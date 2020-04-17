台南市北區一家剛開幕的酒店4月初發生一件鬥毆案，葉姓男子與6名友人聯手在包廂外痛毆3名另間包廂客人離去，葉男13日在中西區住家附近遭2男持西瓜刀剁斷手腳筋，警方16日策動紀姓、楊姓2嫌投案，依照殺人未遂罪移送台南地檢署偵辦。

台南市北區一家酒店剛在3月中旬開幕，近期名聲響亮，生意興隆，43歲葉男經營飲料與麵店，為了接待彰化南下的友人，一行7人4月2日晚間前往該酒店捧場，洽談環保生意。

葉男等人喝到3日凌晨1時許，眾人皆酒酣耳熱之際，怪罪包廂時間沒到卻被店家提前停掉，憤怒的走出包廂找幹部，遍尋不著之下，竟用力推倒大廳中的花盆。

另間包廂的3位客人正好走出，見葉男等人大小聲破壞店家，好意相勸「好好說，不需這樣」竟遭牽怒，葉男一群人7打3，將對方痛毆一頓，驚動警方出動快打，當場逮捕葉男等3人現行犯，再陸續傳喚4名友人，依照傷害與聚眾鬥毆將7人分別移送與函送台南地檢署偵辦。

但江湖恩怨無法就此罷休，葉男遭人鎖定，他13日下午1時許，在住家附近的青年路停車場停車時，遭到兩名陌生年輕人持西瓜刀猛砍，雙手雙腳都傷痕累累，倒臥血泊，用剩餘力氣打電話給妻子，妻子代為報警。

警方掌握線索，16日策動紀姓、楊姓兩名犯案的年輕人到案，兩人坦承行凶，卻未承認與日前發生的酒店鬥毆有關，警方依照殺人未遂罪嫌，將兩人移送台南地檢署偵辦。

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(中時電子報)