仍是春天，不過這幾天台灣已飆出30度以上高溫，開始有夏天的感覺了！天熱就想喝些冰涼的！台灣東北角海域位於海流交匯處，藻類資源豐富，其中以「石花菜」最具代表性，富含藻膠又有豐富的維他命與礦物質，在家動手做美味又健康的「石花凍」，安全又安心！

大包裝的石花菜乾，給愛享用石花凍的您大大滿足！裡面都有烹煮教學唷。（圖取自新北市漁業處官網）

貢寮區漁會總幹事林麗美表示，石花菜是東北角最重要的經濟性藻類，漁村長輩（海女阿嬤和海男阿公）穿上防寒衣、腰繫鉛塊、戴上蛙鏡、浮潛在海中，戴上粗布手套採集生長在沿岸1-5公尺深的潮下帶的石花菜。石花菜要經過清洗、曝曬、再清洗、再曝曬的工序，至少重複5-6次，去除海藻中的雜質、鹽分及腥味，原本紅褐色的石花菜漸漸轉為米白色，完美的石花菜乾才大功告成。

貢寮區漁會出產的石花菜乾，歡迎大家糾團一起「購」。（圖取自新北市漁業處官網）

貢寮鮑產銷班班長張繼修表示，貢寮沿海有豐富的水產資源，藉由開設實體店「藻堂」，向都會區的民眾推廣最優質的東北角水產品，石花菜就是推廣的主力之一。他以特殊的工法將原本膨鬆的石花菜乾製品，壓縮定型為圓型小餅，讓民眾易於烹煮石花菜。製作石花凍的方法，先將石花菜小圓餅放入無塵袋並浸入水中10分鐘清洗，依照圖說，將此石花菜含袋放入電鍋，內鍋放入1800cc-2400cc的水和一匙白醋，外鍋2杯水，就能順遂提煉出膠質，等冷卻後可成石花凍。民眾可以依照自己的喜好放入各式佐料如草莓、奇異果、桑葚、牛奶、黑糖汁、檸檬汁等，做成獨一無二專屬的石花凍飲品。

東北角藻類豐富，為了讓資源永續利用，提醒採捕石花菜的漁民朋友，若在萬里、瑞芳和貢寮等3處保育區採捕時，禁止使用潛水器材採捕，違者依漁業法處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，請大家共同遵守相關規定。歡迎民眾帶著家人們走出戶外來趟貢寮海邊小旅行。

曬乾的石花菜搖身一變，製作成各種可口的點心，最是對味。（圖取自新北市漁業處官網）

店家資訊：

【新北市貢寮區漁會】新北市貢寮區真理里新港街91號（營業時間：08:00-16:30，電話：02-24903662；訂購網址：https://reurl.cc/z8ZYgp）。

【藻堂】台北市中山北路二段26巷18號（營業時間：11:30-19:30，電話：02-26903998；訂購網址：https://reurl.cc/8Goj1X）。

【福隆飲冰室】新北市貢寮區福隆街17號（營業時間：10:00-17:00，電話：02-24991667）。

(中時電子報)