80~90年代樂壇浪子王傑，放浪不羈形象加上滄桑嗓音，成名曲《一場遊戲一場夢》，至今仍是六、七年級生公認經典情歌，事業顛峰之際卻出狀況，先傳生病淡出，復出後又慘遭下毒，57歲的他日前在微博道出「我老了」，憔悴模樣令人不勝唏噓。

一場遊戲一場夢 從清潔工變情歌王子

王傑的人生之路走得格外坎坷，傳出嗜賭賠掉第2段婚姻。（圖／中時資料照）

王傑以暢銷曲《一場遊戲一場夢》走紅，唱片銷量破千萬張，輝煌成績無人能敵，看似光鮮亮麗的藝界人生，在現實人生卻非常坎坷。3歲以童星出道的他，原本可順利繼承演員世家的衣缽，卻在12歲時雙親離異變了調，當時被送至寄宿後，雙親不聞不問，連學費都是他靠當清潔工或師長協助，才得以完成學業，讀大學時還遭教授言語羞辱，雙方爆發衝突慘遭退學，只好在街頭賣藝維生，直到17歲才隻身來到台灣。

因從小缺乏家庭溫暖，王傑一直渴望有完整的家，19歲時就結了婚，和前妻育有一名女兒，沒想到在他服完兵役後，妻子竟拋下他和女兒就此失聯，讓當時才20出頭的王傑人生變了調，頓時成了獨自撫養女兒的單親爸爸，為養活女兒，一天最多兼4份差，還曾窮到露宿街頭，更慘的是兼職特技演員時，大腿不慎被鋼筋貫穿受重傷，如此坎坷人生，直到當歌手才改善。

王傑1987年正式出道時，以《一場遊戲一場夢》一曲走紅歌壇，擄獲台灣及香港歌迷的心，鋒芒直逼當年最紅港星譚詠麟和張國榮，不過卻因工作量龐大，竟得了厭食症，在事業顛峰之際，淡出螢光幕到加拿大療養，沒想到卻沉迷賭博，不僅輸掉數千萬港幣，連在溫哥華的房子和遊艇也都賠掉，和第二任妻子莫綺雯的5年婚姻也宣告破裂。

好賭輸掉財產和家庭 更爆出被下毒失聲

王傑覆出後被爆下毒毀嗓，歌唱事業一度停擺。（圖／中時資料照）

消失歌壇近2年復出時，歌壇雖已是「四大天王」的天下，但王傑仍占有一席之地，但由於不滿唱片公司炒作新聞鬧翻，加上負面新聞纏身，再度重創王傑形象，此時更爆出遭下毒毀壞嗓子，導致聲帶旁肌肉直接硬死，髮量更銳減到剩百分之二十，當時不少人要求王傑揪出兇手，讓對方接受法律制裁，王傑卻透露早知兇手身分，擔憂對方被逮無法在香港生存，選擇不供出對方，要讓兇手內心愧疚一輩子。

對於下毒事件，當時爆出許多傳聞，有人說王傑成為唱片公司惡性競爭下的犧牲品，又有一說是王傑得罪黑道，更誇張的是有人影射幕後黑手是某歌壇天王或經紀公司，打壓其他一線歌手，而雙方歌迷口水戰也十分激烈，才讓此傳聞不脛而走，甚至登上微博熱搜，背後真相究竟如何？只有王傑本人最清楚。

歷經多年是非紛擾，王傑對演藝圈心生倦怠，還創作《我知道我是一個已經過氣的歌手》自嘲，2017年宣告結束歌手生涯，久未在台灣露面的他，告別歌壇前被五月天獲邀參加《犀利趴》，更和主唱阿信同台合唱，勾起六七年級生無限回憶，阿信向他喊話「請再多考慮一下，希望他繼續唱下去」，可惜王傑心意已決，2018年淡出歌壇定居加拿大。

淡出演藝圈近2年的王傑，日前發文報平安，寫著「我老了......但是我依然不忘初心！思想依然可愛.....心中依然充滿了愛....艱難時期，大家保重....永遠愛你們......」，簡單幾句話道出無奈心境，眼看他從爆紅到遭冷凍，甚至被下毒毀嗓、嗜賭賠掉第二段婚姻，讓粉絲不捨留言要他保重，如今過著淡泊名利的生活，或許才是王傑多年來最奢侈的願望。

王傑日前在微博報平安，但卻道出心中無限感概。（圖／中時資料照）

(中時電子報)