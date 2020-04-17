小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（17日）財經重點。

【1】台積電法說弦外之音...道出三隱憂

晶圓代工龍頭台積電在16日法人說明會中，對第二季及全年營運展望、資本支出及先進製程投資等均維持正面看法。但即使如此，法說會內容仍透露了不少弦外之音，包括下半年將因庫存去化及需求減弱而無旺季、下修全年5G手機出貨量、以及降低全年營運成長預期等。

【2】疫情凶猛 美近四周逾2,100萬人失業

美國勞工部公布上周初領失業救濟人數達525萬人，使得過去四周總請領人數超過2,100萬，以此推估，美國失業率可能飆至15％，將創下1930年大蕭條以來新高紀錄。

【3】外資選蘋果 這四檔最甜

蘋果新iPhone SE正式登場，市場關注度也再度回歸蘋果供應鏈。摩根大通證券科技產業分析師楊維倫指出，投資蘋果鏈必須擇優，新iPhone SE供應商首選玉晶光、和碩、台積電；瑞銀證券則把目光先瞄準5G智慧機，升評臻鼎-KY至「買進」。

【4】12檔高殖利率股 吸睛

台灣受新冠疫情影響較小，16日再傳出零確診喜訊，且有國家隊強力護盤，投資專家一致看好擁有高殖利率題材，且未來獲利表現穩定成長的個股，仍是逢低布局好標的，據統計，漢唐（2404）、至上（8112）及和碩（4938）等12檔個股，2019年及近五年平均殖利率均逾6％，受到近日外資買盤青睞。

【5】元大原油正2 9月底前安了

元大S&P原油正2 ETF到9月底前「安了」。金管會16日火速公布「豁免條款」，即鑒於新冠肺炎疫情影響，造成國內外經濟金融發生短期劇烈波動，導致基金淨值異常波動，所以允許期貨投信業者可申請免適用基金下市清算門檻，此一機制適用到9月30日。

(中時電子報)