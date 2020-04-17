金管會為鼓勵投信事業提升資產管理人才與技術，擴大資產管理規模並朝向國際化發展，已修正「鼓勵投信躍進計畫」、放寬2大相關指標條件，以鼓勵投信事業申請認可。預估放寬後將有10多家中小型投信取得入場門票、爭取獲得相關優惠機會。

金管會2015年公布「鼓勵投信躍進計畫」，業者若符合無重大違規情事、財務健全及內控無重大缺失的「基本必要條件」，且在投研能力、國際布局及人才培育達到其中2面向要求，可提出認可申請，符合規定者可在1年認可有效期間內，適用相關優惠措施。

證期局指出，此次修正主要考量各家投信發展策略不同，大型投信積極發展成長較快的指數股票型基金（ETF），使許多未發展ETF的中小型投信規模無法相比。因此，此次在聽取業者建言後，針對「資產管理規模及其成長情形」指標，增訂排除ETF的評估標準。

證期局表示，修正後的評估指標，包括最近1年不含貨幣市場基金及ETF的平均資產管理規模在投信業者排名前3分之1，或平均資產管理規模至少達100億元、最近1年資產規模成長率為正、且達整體市場規模成長率等2項，以鼓勵產品策略多元化方向。

此外，此次也修正「其他具體績效貢獻事項」釋例內容，包括發行適合退休理財規畫的基金商品，投資國內並以環保（綠色）、公司治理或企業社會責任為主題的基金或全權委託投資帳戶等具顯著績效者，亦可視為達成1個指標，以利投信事業申請。

據金管會統計，2015、2016年均為國泰、元大投信2業者達2面向要求，享有1項優惠措施。2017年為國泰、元大、富邦投信等3家業者符合資格，國泰首度獲得2項優惠。2018年為國泰、元大、復華投信等3家業者達標，國泰續獲2項優惠。

而2019年則有國泰、元大、復華、富邦投信等4家業者達標，其中國泰連3年獲得2項優惠。證期局指出，有意願參與躍進計畫的投信事業，可在每年6月底前檢證向金管會申請認可。

(時報資訊)