蘋果第二代iPhone SE將在4月24日正式開賣，打出售價1萬4500元起，可謂超級親民，本次在電信業者預約、預購上也各唱個的調，台灣大(3045)、遠傳(4904)以及台灣之星開放預約、預購，中華電(2412)、亞太電(3682)則選擇直接開賣，由於本次iPhone SE新機在價格上可以說是誠意十足，故市場也看好這一波換機潮。

台灣大是率先公布相關預購、預約的電信商，自昨日起就開放的iPhone SE預約，果粉只要留下相關個人資料，即可完成預約手續，不需先繳交任何費用， iPhone SE將於下周五正式開賣，屆時預約的消費者可優先到全台myfone直營、加盟及網路門市申辦，新iPhone SE有黑、白、紅三色，容量64GB、128GB、256GB，滿足果粉不同需求，另外，今晚8點起，再開放momo購物網、myfone購物限量預購iPhone SE。

遠傳也在昨日下午於全台門市開放預約登記，網路門市也同步開放線上登記，消費者只要留下基本資料與想購買的iPhone型號，即可優先入手新機，網路門市也祭出加碼優惠，取貨後加贈早鳥禮。

台灣之星昨下午起開放消費者預留資料，只需到官網活動網頁留下基本資料及之後想購買的新款iPhone SE型號，不限台灣之星用戶、也不需先繳付任何費用，就可即時收到新款iPhone第一手資訊，此外，台灣之星也將於今(17)日20:00正式開放新款iPhone SE全額預購，搭配月租599元起，享不限速上網吃到飽，手機最低0元帶回家。

至於中華電、亞太電則選擇不預約或預購，兩家業者均表示，會在4月24日起於服務據點正式開賣。

蘋果第二代iPhone SE號稱超級親民價，擁有與iPhone 11系列相同的A13仿生晶片、4.7吋Retina HD螢幕、相機搭載1200萬畫素 f/1.8光圈的廣角相機，並配備輕鬆解鎖的Touch ID指紋辨識功能，iPhone SE提供64GB、128GB、256GB三種版本，有黑色、白色、紅色三色供果粉選擇，市場已高度期待iPhone SE帶動的換機潮。

(時報資訊)