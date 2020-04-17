在美中貿易戰、新冠肺炎疫情爆發後，台灣疫情控制得宜資訊高度透明，加上台灣半導體產業上下游生產供應鏈完整，促使更多國際大廠轉向對台下單，加速台廠持續回流擴充產能，投資台灣事務所再度通過4家供應鏈要角加碼超過172億元，包括台商回台方案晶電、欣銓，以及根留台灣方案全智科技、誠遠科技。

目前「投資台灣三大方案」已帶動433家企業約9627億元投資，創造79,184個本國就業機會，其中180家台商回流約7514億元，帶來61,450個就業機會；58家根留台灣企業投資約1244億元，可創造9557個本國就業機會，後續尚有74家企業排隊待審。

LED磊晶廠晶電(2448)考量未來Mini-LED新應用的趨勢，以及配合終端客戶要求，晶電決定斥資54億元將大部分Mini-LED產能建置在台灣，大陸廠區因應在地客戶需求亦有小量產能的規劃，未來將視客戶需求進行擴產。。

半導體測試廠欣銓(3264)也將投入逾62億元擴建廠房、購置機器設備，並招聘80名優秀的本國半導體及AI自動化人才，陸續針對現有廠房進行產線擴充升級，全面建構積體電路晶圓及成品測試自動化與智慧化。

全智科技深耕無線通訊系統相關半導體測試服務，包含成品測試、晶圓測試與切割後測試，是半導體產業鏈中提高良率的關鍵角色，主要客戶亦多為國際重量級半導體企業。

誠遠科技長期提供類比IC晶圓與IC成品測試代工服務，產品應用於智慧手持裝置、液晶面板與聯網電視等，新冠肺炎疫情爆發，大陸復工與產能充滿高度不確定性，主要客戶為了分散風險調整生產佈局，提高對台灣產能需求，為了因應訂單增長，誠遠將擴大投資逾6億元在新竹廠強化設備，招募69名本國人才，以提高穩定、具競爭力的IC測試產能。

(時報資訊)