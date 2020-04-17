新冠肺炎持續延燒，為避免感染，各國紛紛祭出奇招來防堵病毒；由於剛出生的小嬰兒無法戴口罩，但大人又擔心他們可能會被飛沫傳染，因此泰國曼谷一間醫院特製新生兒專用的防護面罩，引起熱議。貼文被不斷轉發，網友紛紛留言大讚，好萌，不過也心疼一出生的孩子就需戴面罩，希望疫情趕快過去。

泰國許多醫院都採取特殊措施，包括Praram 9 Hospital、Paolo Hospital等醫院，都替新生兒製作透明面罩，保障新生兒的安全，使他們免於受到飛沫傳染。從照片中可以看見，小朋友被毛巾包裹住，頭上戴著粉紅色的無簷透明面罩，模樣看起來相當可愛、討喜。

超萌，可愛指數破表。

不過也有網友表示很心疼，一出生就要戴面罩。

貼文一出立刻引起討論，網友紛紛留言「超級可愛」、「好療癒」、「希望小小面罩可以讓孩子健康長大」。對此Praram 9 Hospital表示，所有病患的安全是醫院最在乎的，新生兒不會一直戴著面罩，通常透明面罩是用於家屬帶著小孩乘坐交通工具時，在這段路程中使用，避免抵抗力低的新生兒受到新冠病毒的威脅。

截止至今（17日），泰國境內確診人數2673人、死亡196人。泰國當局自4月3日實施晚間10時許到翌日凌晨4時的宵禁，另外為避免疫情擴大，也取消了一年一度的宋干節假期（潑水節）。

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(中時電子報)