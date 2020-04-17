新冠肺炎病毒在2020年初大規模爆發，感染及死亡人數與日俱增使得人心惶惶，但專家表示除了疫情之外，在印尼中爪哇省的登革熱疫病也不容忽視；蚊子傳播的疾病比新冠肺炎病毒更致命，過去三個月已有40人死於登革熱。

根據綜合外媒報導，中爪哇省衛生機構負責人尤利安托（Yulianto Prabowo）表示，該地區迄今已在35個地區和城市發現了2155例的登革熱病例。登革熱因為是熱帶國家的地方性傳染病，難以杜絕傳染源，一直對中爪哇省人民造成巨大威脅。根據衛生部統計，印尼截至當地時間14日為止，有超過4.1萬人確定感染登革熱，且已有260多人因此死亡。

許多專家指出，現今全世界的矚目焦點都放在如何遏止新冠肺炎，容易因此忽略其他像是愛滋病、肺結核和霍亂等，對人們威脅不亞於新冠病毒的疾病。非洲疾病預防和控制中心主任恩肯加松（John Nkengasong）提到，不斷有新冠肺炎感染患者大量湧入醫院，讓醫療資源消耗巨大，然而更令他們感到擔心的是，他們必須因此挪用其他疾病的資源，這代表著一旦發生新冠肺炎以外的疫情，醫療人員將束手無策，無法做任何治療。

全球疫苗免疫聯盟（GAVI）也指出，新冠肺炎突然爆發又來勢洶洶，導致全球應對措手不及、疲於接招，更使治療肺結核和預防登革熱等重要計劃間接被拖延，讓人擔心在肺炎疫情之後，某些疾病可能也會捲土重來。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)