桃園國際機場第一航廈出入境人數掛蛋，但卻沒有關閉航廈，交通部只關掉20個登機門。交通部長林佳龍昨(16) 晚在臉書親曝原因，雖可全部關閉節省開銷，但考量機場工作人員生計，所以仍讓第一航廈維持基本的運行。

林佳龍說，面對疫情衝擊，新加坡機場決定關閉4個航廈中的1個航廈，減少開支。我們也思考桃機比照辦理的可能性。

不過，幾經考量，決定暫時關閉距離航廈較遠的廊廳、20個登機門，一方面可以減少水電、清潔、空調維護等開支，另一方面，在機場內工作的航空公司員工、各機關派駐人員都能維持運轉，藉此維持機場員工生計。

他提到，去年單日運量達13萬人次的桃機，2月份運量剩不到50%、3月份不到10%，4月單日甚至降到千人以下，航空相關產業都受到連帶衝擊。為此，交通部擬定紓困方案，努力減輕企業負擔，盼企業維持雇員、維持社會安定。

林佳龍指出，選擇用關閉登機門的方式，兼顧降低維護費用、與維持營運照顧員工。當然也會利用這段時間進行部分整修，盼疫情緩解後也能立即有好的營運效能，充飽電後隨時備戰再出發！

(中時電子報)