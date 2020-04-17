受亞馬遜、網飛（Netflix）站上歷史新高激勵，周四美股收漲，惟投資人擔心新冠狀病毒疫情對第一季企業獲利的衝擊，市場交投震盪。

周四收盤，道瓊工業指數漲33.33點或0.14%，為23,537.68點。標普500指數漲16.19點或0.58%，為2,799.55點。那斯達克指數漲139.19點或1.66%，為8,532.36點。

受惠於居家令帶動線上串流服務與商品送貨到府的需求，亞馬遜、網飛分別大漲4.4%和2.9%。

波音下挫8%，使道瓊指數漲幅受限。波音的歐洲競爭對手空巴（Airbus）表示，因旅行需求大減，公司正在評估延後交機的請求。

市場預期標普500指數成份股企業第一季獲利恐較去年同期大減12.8%，創下金融危機以來最大季度跌幅。Alan B. Lancz & Associates Inc.總裁Alan Lancz表示，我們不會見到V型複甦，現階段就說已股市經觸底仍為時過早。

(時報資訊)