德國收百萬口罩後，卻避談台彎，引起台灣社會熱議，而憤怒的網友也跑去德國在台協會的臉書洗版，收東西答謝是基本禮貌，但也有民眾認為，捐口罩是給醫護，不是政治的貢物，且做善事本就不該求回饋！

根據德國《每日鏡報》報導，台灣捐贈百萬片醫療口罩給德國，政府收下竟就取消公開的捐贈儀式，後來在記者會上也不斷避談台灣，讓在台記者也砲轟可恥，對此台灣外交部則回應，捐口罩是國際援助，沒有政治前提，也沒有期待一定要獲得感謝。

而「德國在台協會」的臉書也被網友洗版，許多人忿忿不平的說，別人送東西給你，答謝不是基本禮貌嗎？不感謝就算了，要說也不敢講名字，真的無言！

不過也有網友指出，「德國在台協會已有特定表達謝意了，我們捐是捐給醫護，而不是政治勒索的貢物。頂多是拿了個照妖鏡看清楚這些國家嘴巴喊著「民主、民主」實際則為錢踐踏自己的信仰罷了。」、「做善事應不求回報」。

(中時電子報)