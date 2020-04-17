陸媒《環球時報》17日社評指出，大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普丁16日通電話，這是兩位元首一個月以來的第二次通話，顯示了陸俄兩國新時代全面戰略協作夥伴關係，正在共同抗擊疫情中使上勁，發揮重要作用。兩國共同反對將疫情政治化，宣導合作抗疫，也必將對全球抗疫產生正面積極的影響。

社評表示，陸俄有充分條件創造一個全面合作打擊新冠病毒範例。俄羅斯確診病例數正在上升，但將死亡率迄今控制在較低水準，不到1％。之前各國病例數達到兩萬多量級時，很少有國家做到這一點。如果俄羅斯能夠將低死亡率保持下去，是非常值得尊重的努力。

社評強調，新冠疫情非常難控，大陸一度將新增確診病例歸零，但很快又面臨外防輸入新挑戰，而且國內治癒患者復陽和無症狀感染者的問題，也相繼出現，大陸面臨著恢復經濟與繼續抗疫的統籌之難。抗疫看來是持久戰，大陸最早控制住了疫情的大規模擴散，但不意味著真的「走到了前面」。然而，大陸的確證明了新冠病毒是可以控制和戰勝的。

社評稱，陸俄處在疫情防控的不同階段，又是鄰國，有很高的戰略互信，合作抗疫有巨大優勢。兩國可以在醫療資源、經驗上相互借力，完全超越在世界其他國家之間出現的合作障礙。抗疫早期，各國協調往往存在不順，但在有些國家之間，不順利會隨著時間發酵，陸俄之間則是越理越順，合作的主旋律越來越強勁，兩國長期不同尋常的戰略夥伴關係釋放出了巨大正能量。

社評認為，現在很多人在談論世界面臨著新冠疫情前所未有的衝擊，對世界將陷入各種混亂非常擔心。然而，這場疫情只會將陸俄兩國拉得更近，讓兩國的戰略合作變得更加扎實。無論世界面臨什麼樣的風雨，陸俄都將在這次抗疫中建立起共同應對考驗的更強信心。兩國共同反對將疫情政治化，宣導合作抗疫，也必將對全球抗疫產生正面積極的影響。

(中時 )