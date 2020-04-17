有火鍋超市之稱的祥富水產昨（16日）晚間驚傳倒閉，有員工在臉書PO出一張照片，上面寫著因公司長期虧損不堪負荷，即日起暫停營業。除了祥富水產，同集團的八坂丼屋與祥順水產也傳出暫停營業。

祥富水產在高雄、台中、桃園、台北、新北、台南等地均有設開分店，拓展腳步快速。昨日祥富水產主管向員工致歉，公司營運出狀況，長期虧損，也燒盡最後的資金，決定暫停營業。有員工看到爆料，老闆聯絡不到，且去年年終及3、4月的薪水都還沒付；不僅如此，在2月底臨時通知全台分店許多人資遣、留職停薪。

員工爆料祥富水產倒閉。（圖／翻攝自桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區臉書）

另外，也有員工指出，昨日還有肉商因拿不到款項，直接將店裡肉品搬走，而公司發布暫停營業消息後，也聯絡不到人。有百貨業者低調表示，在疫情爆發後，許多民眾選擇外帶或不出門，祥富水產業績下滑3~5成，除此之外，拓店的速度過快也可能是暫停營業的原因之一。

祥富水產倒閉消息一出引發網友討論，「該付的還是要付吧」、「有錢展店，沒錢付薪水」、「認真覺得這間不好吃又貴」、「拓展太快，臨時遇到疫情衝擊就掛了吧」。

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(中時電子報)