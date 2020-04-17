大陸女星李菁菁15歲被張藝謀選中演出電影《老井》，之後以「麻辣村婦」形象走紅，去年她宣布退出演藝圈，稱要專心帶孩子，最近卻驚爆和小21歲的老公聯手詐騙，捲走粉絲上千萬，又有傳言指她先生背地裡外遇，李菁菁昨開腔否認詐騙，並強調信任老公，「外面的女孩愛慕虛榮胡編亂造」。

李菁菁過去曾在微博爆料演藝圈潛規則，指有某位談片酬的副導演索要回扣，她能接受片酬被調低但不能接受貪婪行徑，結果被封殺。去年11月她發文宣布正式離開待了3、40年的演藝圈，往後將重心放回孩子身上，好好做人生的「第二職業」。

最近有網友爆料，指李菁菁引退後和90年後出生的鮮肉老公劉振涉嫌詐騙，兩人在直播平台以加盟奶茶店的名義捲走粉絲上千萬元，又指劉振偷吃，對此，昨李菁菁在直播中回應，謝謝抹黑她的人幫她蹭熱度，自己從來沒騙人，但暫時無法還錢，因為還沒查清帳目。

而對於老公出軌八卦，李菁菁強調完全信任老公，是外面的女人愛慕虛榮說謊，強調夫妻感情無異狀。

(中時電子報)