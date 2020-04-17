基隆一名43歲陳姓男子，因10餘次酒駕及交通違規，在4年前欠下1.8萬交通違規罰鍰未繳，去年底遭行政執行署宜蘭分署查封，並以125萬元拍賣基隆市市價約250萬元的3層樓透天厝，陳男母親前往執行分署下跪求情，執行署宜蘭分署表示，程序合法，因陳男有多次違規紀錄，執行是為了杜絕危險。執行官更強硬表示，我是做公益。

據了解，這名陳男因為多次違規，包含超速、闖紅燈、無照駕駛等違規情事，積欠了1萬8000元交通違規罰單，三層樓祖厝日前遭執行署查封、法拍135萬元，被迫4月底搬離。

陳男表示，催繳的掛號信都是母親簽收，但老母親認識沒幾字，沒告訴他有掛號信，詢問執行署基隆辦公室，對方卻回「寄了11次雙掛號催繳通知」，還說「封條寄在郵局，是你自己沒來領」，還說今年1月已和第3拍標得的買家辦好產權過戶。

執行署強調，本案至今已4年多時間，曾以2次平信、11次雙掛號，多次通知陳男繳納，而陳男對稱不知情一事，經查卷內資料顯示，並非一無所知，自2006年至2019年9月間，曾有酒駕、無照駕駛、未依車道行駛等10多次交通違規行為，其中5次當場被攔查，由義務人親自簽收罰單，認為社會危害程度並非輕微。

但陳男辯稱，自己因為長期在外工作很少回家，今年1月底返家時，發現有買主要上門看房，才驚覺屋子遭到法拍。他質疑，欠1萬8千元就查封、法拍房子，符合比例原則嗎？房屋最後以135萬元的賤價拍出，扣掉土地增值稅、抵繳罰鍰及行政執行費用等，大約只剩100萬元。

執行署表示，陳男於執行過程中，始終未出面處理欠款，致使宜蘭分署無從採取寬緩執行措施及提供關懷轉介服務，對於名下不動產遭法拍一事並不樂見，為此深表遺憾。

(中時電子報)