根據2020經濟學人物聯網商業指數的研究，近三分之一的外部物聯網專案仍處於早期的實施階段。即使與過去幾年相比已出現長足的進步（2017年只有14％），但距離大規模部署仍有努力空間。因此，矽智財大廠安謀（Arm）致力於提供基礎的物聯網連接與管理技術，使其合作夥伴得以快速地從概念的證實，躍進至廣泛的全球性擴充。

Arm近期與杭州海興電力科技的策略夥伴關係可謂絕佳範例。Arm的Pelion物聯網平台為其提供基礎，協助它為其客戶打造完整堆疊的物聯網解決方案，並拓展新市場。

Arm Pelion物聯網平台曾協助智慧電表廠商與公共設施業者部署、連接、確保安全與管理次世代先進的智慧電表基礎建設（AMI）。杭州海興電力科技則是類似應用的最新案例。海興利用Pelion裝置管理與標準基礎以遵從Wi-SUN規格的連接，以智慧電表與AMI解決方案進入新興市場，如東南亞、印度、南美與歐洲。在不影響頻寬、流量或安全性的前提下，Wi-SUN提供最小的裝置直接連網的網狀網路架構，大幅降低大規模部署裝置的作業成本，這對於新興市場極為重要。Pelion裝置管理則確保這些智慧電表在多年的生命週期內，可透過無線方式進行維護與更新。

在談到為何要運用Wi-Sun與Pelion，杭州海興電力科技股份有限公司董事長周良璋表示，單一網路、並能相容於Wi-SUN標準的多樣應用部署，可讓公共設施的管理者對於運用目前在可靠性、經濟效益與網絡安全擴展性方面最好的科技而倍感信心。整合Arm領先的Pelion平台進入海興的智慧表計產品與Orca應用，為服務提供者帶來可驗證的裝置管理與表計控管，來操作與維護仍在生命週期內的資產，為公共設施管理提供最具成本效益的解決方案。

釋放物聯網的價值並達到廣泛部署的規模，需要團隊的協同合作。杭州海興電力科技正是Arm日益茁壯的Pelion合作夥伴生態系中最新例證。Arm將持續與全球領先的解決方案提供者密切合作，而其合作夥伴也將以Pelion為中心擘劃其市場進入策略，以促進連網裝置的大量應用。

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