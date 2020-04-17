英飛凌科技（Infineon）宣佈完成對賽普拉斯半導體（Cypress）的收購。總部位於美國聖荷西的賽普拉斯即日起將正式併入英飛凌。

英飛凌執行長Reinhard Ploss表示，收購賽普拉斯是英飛凌戰略發展歷程中具有里程碑意義的一步。數位化是全球最重要的發展趨勢之一，合併後，我們將為客戶提供全面的產品組合，連接現實與數位世界，推動數位化轉型。對於客戶和經銷商而言，英飛凌是值得信賴的合作夥伴。我們正逐步從領先的半導體元器件供應商，發展成為汽車、工業以及物聯網市場系統解決方案的領導者。此外，客戶還將受益於我們更加強大的全球業務網絡以及設計服務能力，滿足其客製化需求。我們歡迎賽普拉斯的新同事們加入英飛凌團隊。

隨著賽普拉斯的加入，英飛凌將進一步強化其結構性成長驅動力，拓展更廣泛的應用領域，加速公司的盈利性成長。賽普拉斯的產品組合——微控制器、連接元件、軟體生態系統以及高性能記憶體等，與英飛凌領先的功率半導體、汽車微控制器、感測器以及安全解決方案，形成了高度的優勢互補。結合雙方的產品及技術優勢，我們將為 ADAS/AD、物聯網和5G移動基礎設施等高成長應用領域提供更先進的解決方案。賽普拉斯強大的研發能力以及在美國和日本市場上的穩固地位，也將為英飛凌的全球客戶提供更有力的支援。

2019年6月3日，英飛凌科技股份公司與賽普拉斯半導體公司宣佈，雙方已經簽署最終協定，英飛凌將會以每股23.85美元現金收購賽普拉斯，交易總價值為90億歐元。該交易已獲得賽普拉斯股東的批准，並已獲得所有必要的監管機關許可。

此次收購預計將在2021會計年度為英飛凌帶來收益。公司盈利能力預計將進一步提升，合併業務的資本密集度將降低，自由現金流將成長。預期在交易完成的三年後，可逐步創造每年1.8億歐元的成本綜效。雙方產品組合的互補優勢，將為市場提供更多的晶片解決方案，就長期來看，每年預計可產生超過15億歐元的潛在營收綜效。

收購完成後，英飛凌將成為全球十大半導體製造商之一。在細分市場領域，英飛凌不僅將繼續保持在功率半導體和安全晶片領域的全球領導地位，還將躍居成為全球第一的車用半導體供應商。

此次收購最初透過庫存現金及承諾性收購融資方案的組合運用進行融資。該融資方案由20家德國國內以及國際銀行所組成的財團提供，到期期限分別落在2022年3月至2024年6月間，為長期再融資操作提供了充足的時間與靈活性，以達到目標資本結構。英飛凌致力於保持穩定的投資等級評等，因此，一如之前的宣布，計畫以股權融資的方式完成約30％的交易額。

2019年，英飛凌進行了配股以及發行混合債券，為邁向該股權融資目標完成了重要的一步。鑒於當前新冠肺炎疫情在全球蔓延所引發的宏觀經濟不確定性，此時，保持穩健的資產負債表和確保強勁的流動性狀況至關重要。為此，英飛凌將確保流動性保持在目標水位，即10億歐元外加至少10％的銷售額。此外，公司還將持續透過去槓桿化，使債務總額佔息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）的比率在中期回歸至最高2倍之目標值。

(工商 )