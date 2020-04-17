華航高階指出，兩岸客運航線是華航最賺錢的航線，貨運航線當中，兩岸與台港線是華航最大的集貨航線，華航如果改名，估計在向各國民航單位報備時都有可能遭愈困難，因此改名問題經過反覆討論，幾乎已確定是不可行，連交通部長林佳龍自己都提出要從變更機身塗裝來努力。

民航局退休高階則分析，我國與多數國家所簽署航約都未指定航空公司，但是兩岸與澳洲航線有指定航空公司，未指定的航約，我國雖有對內分配權，但是分配到航權的航空公司更名或與他航合併，一定要通知對方民航局與機場，恐遇上對方國家有杯葛或卡關動作，難保華航航權，對華航營運傷害會非常大。

根據華航去年年底法說會所提供資訊，該公司去年前三季兩岸客運航線佔營收比重15％，台港航線佔7％，合計22％，由於去年陸客來台縮減，香港有反送中抗爭，兩航線都處於衰退狀況，之前兩航線佔比在25％以上。

華航改名估計先要丟失兩岸與台港航線航權，而兩岸航線是華航最賺錢的航線，主要原因是兩岸航線只有兩岸航空公司能飛，沒有過度競爭問題，像華航營收佔比高達29％的東北亞航線，因為日本與韓國都已開放天空，多國航空公司加入營運，毛利率已大幅壓低，兩岸航線去年雖因陸客來台限縮，毛利率從三成多降到兩成多，但仍是華航獲利最高的航線。

另華航每周飛中國大陸21個全貨機航班，飛香港約20班，是公司營運規模最大的集貨航線，中國大陸進出歐美、東南亞貨載都有不少經過台灣轉運，由於華航在台日間提供最多航班，即使不算順道，大陸也有部分進出日本貨載經台灣轉運。

華航改名，估計除了會立刻失去兩岸與香港線航權，營收佔比最高的日本線航權也難保，由前華航董事長張家祝擔任董事長的台北市交通文教基金會，該會交通論壇社論即指出，我方航空申請每ㄧ條台日間航線，都要有6個月的「外交溝通期 」，日本在知會中國大陸，陸方無異議後，日方才會核覆台灣航空公司的申請。估計華航改名，僅有美國較確定不會有杯葛行動。

至於林佳龍等提出的透過飛機塗裝強化台灣辨識度方式，有關官員透露，2003年華航受觀光局委託，推出一架有巨大Taiwan Logo的彩繪機，但消息傳出後立即遭到中共打壓，一個航次都沒飛出，要像台灣藍鵲、台灣水果、原住民、60周年等中性主題的彩繪機，才能順利飛上天空。

（華航去年推出的60周年彩繪機。圖：華航提供）

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