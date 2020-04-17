在25歲放棄廣告業22K低薪，改到新加坡求職，兩年內成為CEO，後來轉型成為勵志職場作家的艾兒莎（Elsa），經營臉書粉專「放棄22K蹦跳新加坡」，變身擁有10萬粉絲的網紅，網路人氣不小。她在2019年與朋友合開咖啡廳，但最近咖啡廳粉磚無預警公告「咖啡機器材全數遭合夥人搬空，且找不到人」，至今找不到對方，讓她欲哭無淚，咖啡廳也無法重新開張。

艾兒莎是知名的職場作家網紅，她與友人在2019年時，於台大公館附近開設咖啡廳，在當地算是一間知名網紅餐廳。但近日這家咖啡廳，在臉書專頁發文：「由於時至今日，皆未獲得楊姓租賃者訊息與口頭確認是否繼續租賃，對方從3/27日被發現聚賭行為後，找無下落，並且於無告知房東或任何相關人等時間的狀況下，將店內之咖啡機、咖啡豆與冰箱等連夜搬走。至今通訊也無任何回應，以此公告若楊姓租賃者於本周日以前未回應與確認是否取回空間內之所歸屬物品，我方將直接獲取授權，全權代表處理」，公告訊息一出，震驚各界。

據《三立新聞網》報導，艾兒莎對媒體表示，她本人擁有店面房屋權狀，不過名義上的合夥人楊先生，才是這家咖啡廳的實際負責人。楊先生向艾兒莎的母親，當時是用每月8萬元的租金，承租咖啡廳店面，因兩人認識多年，有互信基礎，因此當時開店時，沒有簽訂紙本合約，僅以文字訊息表達承租關係。

艾兒莎說，她與合夥人楊先生，大概是在今年三月底因開店、店休等問題吵過架，她在那段期間想與對方溝通，沒想到楊先生不但關機、找不到人、已讀不回，過沒幾她天回到店裡，竟發現咖啡機、桌椅、冰箱、沙發等20萬元的設備，幾乎全被搬空，讓她傻眼。艾兒莎表示，已聘請律師處理後續問題，希望可以盡快聯絡上這名楊姓合夥人，解決後續爭議。

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(中時電子報)