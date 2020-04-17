「紅豆餅女神」閃亮亮與YouTuber「硬漢兄弟」成員黃包包，日前因性愛片外流，頻頻登上媒體版面，後因價值觀不同，選擇結束一年多感情；分手後，閃亮亮與黃包包的互動，仍是大家關注的焦點。眼尖網友就發現，閃亮亮15日PO出超辣比基尼照後，男方還來偷偷按讚。

從照片中可以看見，閃亮亮穿著咖啡色泳衣，細肩繞頸，勉強撐住雄偉的上圍；值得關注的是，泳衣的中間超心機挖空，E球若隱若現，似乎根本包不住，火辣身材全被看光光。粉絲看完後，紛紛大讚留言「連我是女生都覺得好美」、「太犯規了吧」、「女神超性感」。

而有眼尖網友就發現，前男友黃包包還悄悄按讚。事實上，2人分手後一直保持友好關係，閃亮亮雖然退出「硬漢兄弟」，但仍與團員保持友好關係；閃亮亮也在留言下方透露，未來不排除會有合作機會，「以後看他們有沒有想拍什麼，有找我的話我一定會去。」

回顧2019年初，閃亮亮與黃包包的性愛影片流出時，大家從男方身上的刺青，認出影片的男女主角就是2人；當時閃亮亮霸氣護愛，還狠嗆酸民，「我跟包包兩人好好的，都不知道謠言哪來的。」但過沒多久便傳出2人分手消息。事後，閃亮亮證實分手，心碎寫下，「祝你幸福，我花了503天愛你，願第504天後有人照顧你。」

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(中時電子報)