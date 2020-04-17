一直相當積極跟民眾宣導新冠疫情嚴重性與防疫觀念的勇士球星柯瑞，17日接受《時代》雜誌專訪，除了強調自己是全聯盟第1個接受新冠檢測的球員，也在擔憂自己是否確診的情緒下，決定把他自己鎖在房間內，藉以保護他的親友！

「現在回想起來感覺一切變得相當真實，自從3月6日，我打完本季傷癒復出後的首場比賽，那時我就聽說新冠病毒對於聯盟的影響力，」柯瑞說，「當晚我身體開始感覺不適，且開始發燒，我就在想自己感染新冠病毒機率有多高。」

「我開始懷疑自己是否感染到新冠病毒，我才剛經歷幾個月復健期，動了兩次手術，剛回球場的我真的很想打球，」柯瑞說，「但新冠病毒可怕的影響力，讓我決定把自己鎖在房內進行隔離，目的是保護我的妻子、孩子、隊友與球迷。」

「我是全聯盟第1個接受新冠檢測的球員，幸好檢測結果呈現陰性，但這次經歷帶給我相當大的衝擊！」隨後柯瑞也跟美國國家過敏與傳染病局長佛奇進行公開直播，跟球迷宣導防堵新冠病毒的觀念與做法，卻還是沒法阻擋美國疫情爆發。

(中時 )