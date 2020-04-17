美國藥廠吉利德科學（Gilead）研發的抗病毒藥瑞德西韋（Remdesivir），據稱可有效抑制新型冠狀病毒，帶動美指期大漲。台股在台積電飆漲逾5%帶動下，17日開盤10,554.55點，大漲179.07點，隨後指數向上急拉，已大漲逾260點。

美國總統川普即將公布重啟經濟，帶動投資人信心，四大指數全數上漲，美股道瓊指數上漲0.14％，標普500指數上漲0.58％，那斯達克指數上漲1.66％，費城半導體指數上漲2.61％。台積電法說會公布的財報及展望均優於預期，台積電ADR 16日股價上漲5.52％。

群益期貨副總經理范振鴻指出，科技產業景氣多少都有受到各國封城的影響，在全球經濟第二季大衰退的前提下，台股還彈得動，是因為台灣沒跟著世界各國停擺，以及國家隊護盤，這波反彈雖然被認為是無基之彈，但在干預力量的支持下台股抗跌，也在提前反應第三季歐美景氣回彈的預期。

范振鴻分析，美股收盤後，據吉利德臨床實驗揭露的訊息顯示，Remdesivir可有效治療新冠肺炎，吉利德盤後大漲14.7％。波音（Boeing）宣布4月20日重啟所有商用飛機生產，盤後上漲8.9％，帶動美股期貨上漲，美股的反彈走勢預期會持續。

(中時電子報)