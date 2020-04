新冠肺炎持續肆虐全球,台灣捐贈100萬片口罩給德國,但德國政府發言人僅表示感謝「其他國家」,卻沒提到台灣。對此,駐台德國記者白德瀚(Klaus Bardenhagen)看不下去,批評德國此舉令人感到「可恥(shameful)」。不過後來白德瀚表示,他採訪德國在台協會,對於口罩捐贈,處長王子陶表示感謝。

根據德國媒體《每日鏡報》報導,台灣捐贈百萬片醫療口罩給德國,政府收下後,竟取消原訂的公開捐贈儀式。針對德國的態度,外交部發言人歐江安表示,捐贈口罩單純是國際社會成員應盡義務,不求感謝,歐江安補充,德國在台協會收到口罩時,也第一時間在臉書上表示感謝了。

但白德瀚看不下去,在臉書批評德國收到口罩不但沒說謝,甚至連台灣兩字都不願意說,真是可恥 (German government spokespersons unable to say Thank You to Taiwan for donating 1 mio. masks. Shameful.)。

白德瀚稍後又於臉書發文表示,他採訪王子陶關於台灣捐口罩的情形,王處長表示,他非常感謝台灣這種友好的舉動,此舉有助於緩解德國的局勢(Today, I asked the German representative to Taiwan about the mask donation, and he said hed like to thank the Taiwanese government very much for this excellent, friendly gesture that probably helped alleviate the situation in Germany.)。

對此,作家顏澤雅也直言歐美等富國經常都有在援助窮國。他們媒體會強調對方政府發言人沒公開說是哪國捐的嗎?德國駐台代表已經謝謝過台灣了,為什麼還不夠?

