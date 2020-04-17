台積電獲利意外強勁，受此激勵，周四應材、英特爾等美國主要半導體股勁揚，費城半導體指數收漲2.61%。

全球最大晶圓代工廠台積電第一季合併營收季減2.1%、年增42%，約達3106億元。淨利幾乎成長1倍，每股盈餘達4.51元，再創歷史新高。

本月初三星電子公布初估財報時表示，強勁的晶片銷售緩解了新冠肺炎疫情對智慧手機與電視業務造成的衝擊，第一季營業利益年增2.7%，為6.4兆韓元（52.3億美元），超出市場預期的6.2兆韓元。首季合併營收年增5%，為55兆韓元，大致符合市場預期的55.6兆韓元。

周四收盤，應用材料漲3.69%，英特爾漲3.26%，高通漲1.13%，輝達漲4.94%，超微漲3.56%。台積電ADR大漲5.52%。美光科技收跌1.94%，日經新聞報導，美光將對全球三分之二員工發放一次性的現金津貼。日經新聞報導，美光將對全球三分之二員工發放一次性的現金津貼。該公司在廣島廠的3,800名員工中，約有2,500名員工將在4月24日收到75,000日圓（698美元）。美光在印度、馬來西亞、新加坡與台灣的員工也將獲得補貼。美光在美國年薪不到10萬美元的員工將收到1000美元金援。

(時報資訊)