梁以辰因為玩狼人殺人氣飆漲，還被封「狼人殺女神」，她坦言自己也嚇到，光是IG粉絲就成長20萬。她跟李博翔主演的Vidol《限時同居侯八天》即將播出，由於兩人身高只差2公分，梁以辰拍戲都穿球鞋上場，拍照時還微蹲依偎對方，李博翔到是很大方的表示：「不在乎自己身高。」在記者會現場李博翔故意問女神：「如果我追求妳會給我機會嗎？」梁以辰笑而不答。

梁以辰、李博翔身高只差2公分。（攝影／彭子桓）

《限時同居侯八天》主題為同居及室友之間的生活，梁以辰笑說自己不排斥同居，但都要有未來發展才會願意，李博翔也笑說自己曾有過幾次同居經驗，但感覺都不太好，如果再有機會遇到同居這件事時，會先想很清楚，以試婚為前提。

李博翔、梁以辰、宋偉恩、勵政達、菜浿梨子、呂維真、章哲銘、葉芸希、游書庭出席《限時同居侯八天》首映記者會。（攝影／彭子桓）

面對怪怪室友每人都有不愉快或是搞笑經驗，梁以辰說自己室友很愛佔便宜，每次出去買零食或其他吃的，室友一開始都會說不吃，但買回家後卻毫不客氣嘴沒停過，還有一位室友則是有靈異體質，有次她感覺床墊有東西，讓梁以辰第二天趕緊去廟裡拜拜。李博翔曾至新加坡拍戲，當時也和一位男生同居一室，但有潔癖的他最無法忍受就是髒亂，偏偏男生又不太注重這些，有時廁所尿垢、牙膏、毛巾等都弄得亂七八糟，讓他幾度想翻臉，但最後取得平衡，就是李博翔負責打掃，室友則掌廚做三餐。

宋偉恩自曝大學時，受到室友屁味毒害。（攝影／彭子桓）

宋偉恩在大一時也住校，當時男室友是健身狂，只要不是溫書時間就在舉啞鈴健身，但每一次讓他發瘋的就是對方會發出哼哼哈哈運動的喘息呻吟聲，讓他都會很尷尬，住隔壁的同學們也都抱著懷疑眼光看他們，宋偉恩笑說最痛苦是室友吃了高蛋白，屁特別多，總覺得隨時隨地都在放屁，回想起同居回憶讓他很崩潰。

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(中時電子報)