台灣口罩外交，捐贈千萬口罩給歐美等國，多國收到後紛紛表示感謝，但德國政府收下後，非但沒有謝謝，甚至連「台灣」兩字都不願意說出口，讓該國的記者也忍不住怒罵，真是可恥！

而德國在台協會的臉書也被台灣網友出征洗版，揚言拒買德國貨，留言表示「真失望，德國竟然也開始叫大陸爸爸了」、「我們一起抵制雙B，一起購買美國福特」、「人家法國就光明正大感謝」、「台灣兩字跟佛地魔一樣」、「日耳曼的榮光呢？」、「怎麼不敢說台灣啊，台灣捐贈口罩給你們，你們竟然連台灣二字都說不出來」。

(中時電子報)