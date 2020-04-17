收口罩卻避談台灣 網友怒了：抵制德國貨... 09:202020/04/17 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 收口罩卻避談台灣 網友怒了：抵制德國貨...（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣口罩外交，捐贈千萬口罩給歐美等國，多國收到後紛紛表示感謝，但德國政府收下後，非但沒有謝謝，甚至連「台灣」兩字都不願意說出口，讓該國的記者也忍不住怒罵，真是可恥！ 而德國在台協會的臉書也被台灣網友出征洗版，揚言拒買德國貨，留言表示「真失望，德國竟然也開始叫大陸爸爸了」、「我們一起抵制雙B，一起購買美國福特」、「人家法國就光明正大感謝」、「台灣兩字跟佛地魔一樣」、「日耳曼的榮光呢？」、「怎麼不敢說台灣啊，台灣捐贈口罩給你們，你們竟然連台灣二字都說不出來」。 德國爽收百萬口罩「不謝台灣」 台大醫：台灣不是佛地魔 (中時電子報) #台灣 #國貨 #感謝 #兩字 #抵制 也許您會感興趣 推薦閱讀 國貨當自強 04:102020/04/13 論壇廣場 新加坡總理夫人何晶改貼文 外交部：珍惜兩國得來不易的情誼 14:282020/04/13 政治 影》世衛回擊台灣廣告 吳釗燮喊話：會以行動證明台灣不缺席 14:092020/04/15 政治 卓榮泰：台灣被排除WHO是對台灣人的歧視與不公 17:452020/04/15 政治 蔡依林唱抗疫歌遭譙 沉默8天IG曝現況：很快回來 15:552020/04/15 娛樂 徐雪芳樂觀呼籲：錢留台灣、消費在台灣 19:212020/04/15 財經 國發會有信心 我今年經濟一定正成長 04:102020/04/16 財經焦點 德國爽收百萬口罩「不謝台灣」 台大醫：台灣不是佛地魔 00:152020/04/17 生活 缺口罩 白宮3月即向我求援 04:102020/04/17 政治要聞 高雄路又通了 網驚：這個市府也太有效率！ 08:302020/04/17 政治 政治熱門新聞 藍委舉辦「華航改名」投票 結果嚇死人！ - 政治 贊成罷韓嗎？高雄年輕人吐真心話出乎意料 - 政治 韓被爆請辭？藍營人士揭秘辛 - 政治 陸委會出手辦張經義！網大怒：不辦黃安辦記者？ - 政治 台北市長最新民調出爐！網一看驚呆：他2022無敵 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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