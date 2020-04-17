在今年疫情爆發之際，各國研究團隊紛紛開發奈米抗菌抗病毒材料，但目前仍處於實驗階段，而市面一般的空氣濾淨產品，大多數只能起到隔離並不能捕捉和消滅病菌。萬泰集團銀嘉科技研發「奈米銀銅鈦」高效廣域可消滅病菌的專利技術，號稱「能在5分鐘之內快速消滅細菌」，該新型材料在微生物及感染控制領域已取得突破性成果，不只可享受到更乾淨的空氣，還達到居家防疫的效果。

萬泰集團銀嘉科技從半導體製程技術延伸到不織布及紡織產業，成為全球第一家生產真空濺鍍銀銅鈦抗菌(ACT)材料的廠商，目前已經由SGS證實，對於金黃色葡萄球菌、肺炎桿菌、大腸桿菌、多重抗藥性金黃色葡萄球菌MRSA等有效抑菌達99.9% 。同時透過國際機構驗證對於H5N1亞型禽流感病毒活性值有效下降500至1000倍，可以有效降低病毒感染活性。

萬泰集團銀嘉科技利用濺鍍技術開發全新一代的抗菌材料，同時複合多層三種薄膜材料Ag(銀)、 Cu(銅)、Ti(鈦)，除了利用銀優異的抗菌特性外，更加入銅材料可降低病毒傳染的活性。同時申請全新的專利技術，當銀、銅薄膜材料複合時表面因為不同材料的氧化還原電位差，形成正、負電荷層分離，利用帶電粒子破壞細菌的表面蛋白質消滅細菌。並能藉由破壞病毒表面的蛋白質封套(capsid)，使得病毒進入人體細胞的鑰匙被破壞，讓病毒無法進入人體細胞，從而使病毒失去活性。

根據萬能科大楊博士測試，請學生配戴衛服部發放的口罩及ACT口罩，三天後測試接觸口鼻面的細菌殘留量。衛服部口罩測得菌量為15000隻，而ACT口罩菌量小於3隻，充分說明產品優異的抗菌性。銀嘉科技的產品通過日本SEK抗菌織品認證，成為日本SEK唯一的紅色醫療級認證台灣抗菌紡織品材料。

「萬泰ACT抑菌空氣濾網」 領先業界將「抑菌銀銅鈦」材料導入濾網產業適用於醫院病房、學校教室、公共建築、大眾運輸系統、飯店等公共空間，減少群聚感染的風險。在響應推廣抑菌銀銅鈦產品同時，率先公益分享給雲林縣中小學教室共6千多台空調濾網使用，幫助降低教室內學生感染的機率。

萬泰多年致力以科技創造人類更美好的生活。張董事長表示，今年疫情下大家對於抑菌的觀念也開始抬頭，但市面上真正能做到滅菌的濾材真的很少。由於萬泰ACT滅菌作用時間短、見效快且對環境無污染，研究團隊正進一步的應用在口罩和防護衣領域中，往醫療領域更多元的應用發展。未來將與更多的產業合作及國家接軌，有助於應對全世界疫情防控，站到最前線響應防疫國家隊，為守護地球盡一份心力。

(工商 )