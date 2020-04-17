新冠疫情造成民眾持續緊張，曾獲金鐘獎的政治反串秀《全民大悶鍋》15日於YouTube重現江湖，「神再現」衛福部長陳時中等疫情指揮中心官員，由藝人洪都拉斯、劇場編導吳世偉等硬底子演員冷面演出「中央流行藝情指揮中心」，讓「悶鍋粉」樂翻直嚷「懷念的悶鍋回來了！」

全民大劇團YouTube重現「疫情」。（全民大劇團公用YouTube截圖）

「鬧鐘」四連罵「走鐘」跳恰恰

「中央流行藝情指揮中心」正式上線，首集中洪都拉斯扮「陳鬧鐘」，具現陳時中於愚人節疫情直播中玩笑自嘲「脾氣不好的弟弟」，被問「清明連假危險期是否已過」時，他連四次怒罵「妳是哪個報社的」，還稱要邀政治人物闢《全民氣炸鍋》美食節目，笑翻觀眾。

吳世偉扮副指揮官「陳走鐘」大跳「社交距離恰恰」。（全民大劇團公用YouTube截圖）

16日上線的第二集「藝情中心研擬出酒店1.5公尺的社交距離？」中，扮演副指揮官「走鐘」的吳世偉以〈愛情恰恰〉一曲舞蹈示範「上舞廳如何準確空出1.5公尺社交距離」，動作爆笑，有觀眾表示「走鐘完全戳中我的笑點！好久沒有笑到流眼淚了！」

緊抓時事 粉紅色口罩上陣

細心觀眾發現藝情中心全員都戴粉紅色口罩，留言「謝謝這麼暖心的劇團在這麼低迷的社會氛圍注入歡笑活力，記得全民都要順時鐘喔。」編導謝念祖在FB表示「最近很忙！有種回到過去天天趕本的感覺！」並盼「#希望天天都是0例」。

劇中「陳鬧鐘」表示表演藝術圈受疫情衝擊而低迷，「藝情指揮中心」希望提振大家士氣，並順勢為全民大劇團音樂劇6月新作《倒垃圾》造勢，高慧君與倪安東等藝人也將參與演出，兩廳院售票系統售票中。

全民大劇團音樂劇新作《倒垃圾》視覺。（取材自兩廳院售票官網）

演出資訊

全民大劇團音樂劇《倒垃圾》

6/13-6/28水源劇場

4/26前購票享85折

兩廳院售票系統：https://reurl.cc/O1469g

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