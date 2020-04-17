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黑龍江省是近來大陸境外輸入新冠病毒大省，主要來自俄羅斯。黑龍江省衛生健康委員會17日公布，截至4月16日24時，黑龍江省內新增確診病例3例（哈爾濱），新增無症狀感染者5例（哈爾濱4例、牡丹江1例），新增疑似病例2例（牡丹江）。累計報告本土確診病例508例，現有確診病例26例（哈爾濱）、無症狀感染者21例（哈爾濱20例、牡丹江1例）。

此外，《哈爾濱日報》微信公號17日報導，近日，網傳哈爾濱市衛健委主任秦德亮因疫情防控工作不力被免職，經證實係謠言。

黑龍江省衛健委統計，16日0至24時，黑省新增境外輸入確診病例8例（境外輸入無症狀感染者轉為確診病例4例），均為大陸籍，從俄羅斯輸入，其中吉林省3例、黑龍江省2例、廣東省1例、福建省1例、河北省1例。

截至4月16日24時，累計報告境外輸入確診病例364例，其中黑龍江省113例，其他省分251例；現有境外輸入確診病例362例；現有境外輸入疑似病例5例；累計境外治癒出院病例2例。追蹤到境外密切接觸者2093人，已解除醫學觀察756人，尚有1337人正在接受醫學觀察。

4月16日0至24時，新增境外輸入無症狀感染者1例，中國籍，黑龍江省，從俄羅斯輸入。截至4月16日24時，現有境外輸入無症狀感染者47例，其中黑龍江省21例，其他省分26例。

此外，《哈爾濱日報》澄清，哈爾濱衛健委主任秦德亮因工作不力被免職係謠言，指「秦德亮，男，1960年11月生人，原任哈爾濱市衛生健康委員會黨委書記、主任。2019年12月，經黑龍江省委常委會決定，秦德亮同志晉升為哈爾濱市直機關一級巡視員」。

據了解，被指為謠言的外媒，係於16日報導，哈爾濱市衛健委主任被免職，涉嫌姦汙少女。報稱「4月15日，哈爾濱市政府網消息稱，中共哈爾濱市人大常委會通過數十名任免名單，其中包括秦德亮被免市衛生健康委員會（衛健委）主任職務，丁鳳姝被任命為市衛健委主任。」

(中時 )