資深媒體人吳子嘉認為，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在防疫表現有目共睹，民調滿意度居高不下，民進黨為了勝選，會設法把陳時中推出來參選台北市長。對此，有網友直言，現在講這個是要害陳時中嗎？民進黨可以不要只想選舉好嗎！

據《TVBS》最新民調顯示，陳時中若角逐台北市長，可望擊敗國民黨立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊，贏得勝選。但陳低調表示，並沒有參選的打算。對此，吳子嘉在談話性節目《關鍵時刻》中表示， 民進黨的邏輯很簡單，只要有人會勝選，不管那人的意願如何，都會設法把人「燒火燒出來選」，這是基本原則，所以陳時中只要維持這個民調熱度，他一定會被民進黨拱出來選，這個不用懷疑。

不過，吳子嘉的言論，引發網友兩極看法，有網友贊成陳時中角逐台北市長寶座，認為陳是非常適合的人選。但有網友表示，「陳時中不選比較好。他在他的專業領域發揮可以，但是當市長？還是不要害他好」、「好會選舉的政黨……現在已開始佈局了」。

更有網友直言，「有能力的人，不代表都要出來選個官吧！陳時中年紀也大了，管理人民跟管理疾病又不一樣，不能讓他好好的，做好他份內的事情就好嗎，多少人當了官換了個腦袋，然後再被噓聲下台，這樣有比較好？他出來選我當然覺得可以，前提是這不是他的領域，還要重新開始」。

(中時電子報)