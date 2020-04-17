台新投信今（17）日表示，聯準會（Fed）為提振肺炎疫情所造成的經濟衝擊，貨幣寬鬆政策火力全開，不僅在會議外緊急降息至0％，更採取無限量量化寬鬆QE。台新優先順位資產抵押高收益債券基金經理人尹晟龢指出，從歷史經驗來看，Fed實施QE時期，美銀美林優先擔保高收益債指數皆出現大漲行情，平均年化報酬率上看10％~20％，配合美國財政政策也全力做多，有利美國高收債後市表現，目前正是布局美國優先擔保高收益債是絕佳時機。

據Bloomberg統計，在2008年11月至2015年3月期間，Fed共進行六次QE，美銀美林優先擔保高收益債指數皆出現大漲行情。以2009/4~2009/10為例，美銀美林優先擔保高收益債指數總報酬高達32％；在2012/9~2012/12短短四個月期間，美銀美林優先擔保高收益債指數總報酬高達近１成；在2012/9~2013/12期間，美銀美林優先擔保高收益債指數累計總報酬逾12％。

尹晟龢指出，Fed突襲市場QE無限上綱，主要政策有四：1.無條件購買MBS、ABS；2.購買規模美國公債300~750億/日、MBS 500億/日；3.首次購買投資等級及高收等級公司債共7,500億美元；4.市政債及中小企業貸款總額2.3兆美元，對於刺激美國及企業經濟將有很大助益，同時也將帶動優先擔保高收益債的漲升行期，建議投資人可將低波動高收益的優先擔保高收益債納入長期核心資產配置。

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