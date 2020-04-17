因應當前不少高中球員選擇不打NCAA，而是跑去海外打球準備NBA選秀的「歪風」，NBA終於找出變革方式，《The Athletic》權威記者查拉尼亞17日爆料，2021年NBA選秀狀元大熱門杰倫格林決定不去大學，直接加盟NBA發展聯盟球隊！

根據查拉尼亞爆料，杰倫格林在NBA發展聯盟(G League)的薪資至少會有50萬美元，另外還有贊助、出場表現與教育相關獎金，發展聯盟將在洛杉磯籌組一支新球隊，將以杰倫格林為核心建構，另一位五星高中球員托德也可能加入此隊。

身高196公分、主打得分後衛的杰倫格林，目前18歲，卻在高中展現強大進攻能力，更代表美國拿過U17、U19世界盃籃球賽金牌，儘管吸引不少大學籃球名校爭相招募，但他最後毅然選擇走了全新籃球道路，也讓NCAA招生蒙上陰影。

《ESPN》隨後也分析了杰倫格林加盟NBA發展聯盟的創新做法，「NBA總裁席爾佛一直尋求創新途徑，雖然這些改變還在開始階段，卻是因為拉梅洛鮑爾、漢普頓等高中球員先前加盟澳洲職籃聯賽，加快了這些改變創新途徑的速度。」

(中時 )